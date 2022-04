Aumentano i controlli sulle strade per Pasqua, 25 aprile e 1°maggio: la Statale Regina "sorvegliata speciale"

Si aspettano molti turisti e visitatori a Como e sul lago, sia per queste vacanze di Pasqua che per il 25 aprile e del 1°maggio. Per questo la Prefettura di Como ha pianificato, in una riunione che si è tenuta lo scorso mercoledì, un rafforzamento dei controlli stradali della polizia locale e provinciale ai fini di prevenzione e contrasto delle condotte di guida più

pericolose.

Osservata speciale la SS340, la statale Regina le cui esigenze, scrivono dalla Prefettura, in termini di vigilanza viabilistica, non si sono certamente esaurite con la riapertura della strada, a seguito del completamento degli interventi relativi alla realizzazione dello svincolo di Colonno, nell’ambito della “Variante della

Tremezzina”, ma si protrarranno per molto tempo ancora, in considerazione della movimentazione di ingenti quantità di materiale di scavo da e per i luoghi di cantiere e della riattivazione degli ordinari flussi di traffico.

il Prefetto ha quindi diramato un’apposita direttiva volta per un’intensificazione dell’attività operativa di tutte le Forze di Polizia, della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali, chiamate a concorso nell’azione di vigilanza, prevenzione e repressione, ai sensi dell’art. 12 del codice della strada. In questi controlli rafforzati sarà coinvolta anche Polstrada che sarà punto di raccolta e smistamento delle informazioni.

Di conseguenza, è stata richiamata l’attenzione di tutti gli enti istituzionali sull’esigenza di far convergere presso la Sala Operativa della Polizia Stradale ogni

informazione di interesse relativa ad eventuali criticità viabilistiche che dovessero registrarsi sul territorio, proponendo possibilmente viabilità alternative.

Polstrada provvederà quindi a: