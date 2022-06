Devastazione a Laglio, la rabbia del sindaco: "Ci risiamo, così non me usciremo mai"

A meno di un anno di distanza dal disastro che aveva colpito il lago di Como e in particolare Laglio, le frane tornano a devastare il territorio lariano. Il sindaco Roberto Pozzi è molto amareggiato: "Dopo mesi di siccità, è bastato un temporale. Fortissimo per caritá, ma un temporale, per portarci indietro di un anno. Dalle calamità del 27 luglio e 4 agosto 2021, tutte le procedure, col supporto di una attentissima e competente Regione Lombardia, sono state attivatema, purtroppo siamo ancora all'approvazione della fase progettuale. È del tutto evjdente che servano, a livello nazionale, normative emergenziali tali da consentire interventi più rapidi e incisivi".

"È del tutto evidente, almeno per chi vive queste situazioni di degrado del territorio - scrive ancora il sindaco di Lagio, la necessità dell'attivazione di un piano nazionale straordinario per la messa in sicurezza del territorio. Col supporto dei Comuni ma non demandando loro compiti di difficile conduzione. Un piano straordinario con i fondi del pnrr, fondiche rischiano di finire in mille rivoli. Giacchè ogni Comunee o Ente hail suo progettino da finanziare".

"Per quanto ci riguarda - conclude Pozzi - abbiamo fatto tutto il possibilee continueremo a farlo, rringrazio gli uffici, l'u.t. in particolare perr l'impegno profuso. Abbiamo raccolto oltre160 mila euro giá distribuiti ed eravamo nella fase finale della progettazione def/esec ma cosí è una corsa contro il tempo a rincorrere l'emergenza.