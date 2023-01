In via Napoleona un tutor anziché un autovelox

Insolito trovarne uno sulle strade urbane, ma presto potrebbe comparire in via Napoleona a Como. Parliamo del sistema cosiddetto "tutor", la cui funzione è quella di multare e fare d deterrente alle infrazioni di eccesso di velocità. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha annunciato, in diretta nella consueta intervista settimanale a Etv, l'installazione del tutor anziché di un autovelox fisso. La soluzione - spiegato il primo cittadino - è stata indicata dalla prefettura.

Il Comune attende la relazione tecnica da parte della prefettura di Como, a seguire verrà avviata la fase progettuale e, infine, sarà indetta la gara per appaltare l'installazione dello strumento di controllo della velocità.

Il tutor, va ricordato, è un strumento che misura la velocità media di un veicolo lungo un determinato tratto di strada. Significa che all'automobilista indisciplinato non basterà rallentare in vista dell'autovelox, ma dovrà fare attenzione a non eccedere nella velocità lungo tutta la Napoleona.