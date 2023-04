Un super successo per la spettacolare Granfondo MTB del lago di Como: oltre 200 partecipanti al via. Il video

Quasi 50 chilometri di percorso sulla dorsale lariana, in una delle più belle cornici panoramiche, circa 2.300 metri di dislivello e oltre 200 partecipanti. Sono alcuni numeri della prima edizione della MTB Granfondo del lago di Como, la competizione ciclistica che si è svolta tra Cernobbio e la Val d'Intelvi oggi, 2 aprile 2023.

Un successo incredibile, niente affatto scontato, come spiegano gli organizzatori, anche secondo gli organizzatori Raffaele Fumagalli, Massimiliano Ranesi e Gabriele Fortin dell'associazione sportiva comasca TRB Hersh Bike: "E' stato davvero un successo inatteso. A detta di tutti gli oltre duecento partecipanti (210, per l'esattezza, ndr) la competizione è stata davvero spettacolare, grazie alla meravigliosa e unica cornice del lago. Il meteo ci ha aiutato e alla fine tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza nessun intoppo. Un ringraziamento sentito a tutti gli Enti che ci hanno supportato, come Cernobbio, Lagio, Schignano e la Comunità montana del Lario Intelvese".