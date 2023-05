Frana il muro a Blevio: senso unico alternato per tre giorni sulla Lariana

Un muro in pietra è crollato a Blevio nella notte tra 30 aprile e il 1° maggio 2023. Il muro si trova al confine tra un'area privata e una strada pedonale comunale appena al di sopra della strada provinciale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la parete e assicurarsi che non ci fosse il rischio di ulteriori crolli. Sulla strada sono stati posizionati cartelli per segnalare il rischio di caduta sassi e per un breve tratto la carreggiata è stata ridotta a una corsia con senso unico alternato regolato da semaforo. Il sindaco di Blevio, Alberto Trabucchi, ha spiegato che "nessun sasso è caduto sulla strada, ma per precauzione abbiamo istituito il senso unico alternato, finché non verranno terminati gli opportuni approfondimenti e verifiche". Le tempistiche per ripristinare la il doppio senso dovrebbero essere brevi, si parla di un paio di giorni.