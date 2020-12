Manutenzione della funivia di Pigra: 84mila euro dalla Regione

Quasi 3 milioni di euro per le funivie lecchesi è comasche: è questo il finanziamento messo a disposizione da Regione Lombardia per questa tipologia di strutture adibite a trasporto pubblico locale. Sono la Moggio-Piani di Artavaggio (stanziamento di 1.320.852 euro), la Margno-Pian delle Betulle (stanziamento di 1.556.720 euro) e la Argegno-Pigra (stanziamento di 84.058 euro).

"Stanziamo fondi - commenta l'assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi - per la manutenzione e revisione di tre funivie strategiche, accogliendo le istanze dei Comuni interessati che hanno la titolarità della proprietà degli impianti. Il finanziamento consente di programmare interventi necessari all'ammodernamento e alla funzionalità di impianti fondamentali per il territorio per collegare i Comuni con le rispettive frazioni e località isolate o difficilmente raggiungibili con la viabilità. Un segnale di vicinanza da parte di Regione per gli utenti del Tpl (Trasporto pubblico locale) in queste aree montane, ma anche rispetto alla prospettiva di una ripartenza del turismo dopo l'emergenza sanitaria: parliamo di luoghi meravigliosi che meritano di essere visitati".

Per la funivia Argegno-Funvia è finalizzato a interventi relativi allo scorrimento delle funi portanti e al rifacimento delle teste fuse delle vetture n. 1 e n. 2.