La grande festa per i 115 anni del Calcio Como

115 anni fa, il 25 maggio 1907, presso il Bar Taroni, in pieno centro storico in via Vitani, la Società Calcio Como veniva fondata. Un compleanno che i tifosi di questa gloriosa e storica società hanno deciso di ricordare con una grande festa che si terrà dal 1 al 3 luglio 2022. Tre giorni in cui nessuno che abbia mai avuto a cuore le sorti del Calcio Como potrà mancare.

Storie che si completano

Una Città come Como, con la sua grande e poderosa storia ed una squadra che non è da meno; nessun scudetto non vuole dire avere avuto un passato banale. Noi onoriamo con questa festa la gloriosa storia della squadra della nostra gloriosa Città

La grande festa per i 115 anni del Como 1907 si svolgerà nella grande area feste situata dietro alla Basilica di S.Abbondio, con ingresso da via Regina Teodolinda. Aree di parcheggio sono disponibili in via Regina ed in viale Roosevelt, di fronte alla Questura, oltre che negli autosilo di via Auguadri (mercato) e del Quarto Ponte, distanti 5/600 mt. dall'area della festa.

Le iniziative

L'Associazione Pesi Massimi organizza per sabato 2 luglio 2022, in occasione della festa per i 115 anni del Como1907, una camminata non competitiva di 5 chilometri intitolata al compianto Nino Balbucci, storico tifoso, telecronista ed opinionista televisivo recentemente scomparso. Iscrizioni e partenza sono previste dalle ore 9 presso la postazione sita in Largo Borgonovo.

Il Museo del Como, in occasione dei 115 anni dalla fondazione del Club, allestirà una Mostra di cimeli e ricordi storici del Calcio Como. La sede della Mostra sarà presso la ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano, alle spalle della Basilica, all’interno dell’area feste. La mostra sarà aperta venerdì 1 e sabato 2 Luglio dalle ore 18 alle ore 24, domenica 3 Luglio dalle 12 alle 17.

In queste giornate di festa per i 115 anni del Como 1907, la Società Archeologica Comense in collaborazione con "Il Museo del Como" ha allestito una mostra nella Chiesetta dei Santi Cosma e Damiano che ripercorre i 115 anni di attività del club cittadino. Sarà un'occasione importante per osservare dal vivo alcuni oggetti che hanno scritto pagine di storia a tinte bianco blu sensazionali e per riscoprire un edificio che racchiude al suo interno affreschi attribuiti alla scuola di Leonardo da Vinci. Inoltre la Società Archeologica accompagnerà i presenti alla scoperta della Basilica di Sant'Abbondio, architettura simbolo della Como medievale ricca di curiosità legate alla nostra città.