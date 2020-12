Corsa agli acquisti di Natale, il 23 dicembre ultimo giorno in "giallo"

Mancano solo tre giorni, poi da giovedì 24 dicembre sino a domenica 27 dicembre tutti i negozi saranno chiusi (salvo le note eccezioni) con l'entrata in vigore della zona rossa e. Una vigilia di Natale di fatto anticipata a mercoledì 23 dicembre, ultimo giorni in cui anche a Como sarà possibile fare ancora acquisti di Natale. Facile quindi prevedere, dopo un ultimo weekend di compere sotto la pioggia, che anche queste ultime giornate saranno dedicate ai regali di chi anche quest'anno arriverà all'ultimo momento.

Poi, per tornare nei negozio chiusi dalla zona rossa, bisognerà aspettare almeno sino a lunedì 28 dicembre quando di aprirà la finestra arancione anche a Como: una tregua, l'ultima del 2020, che durerà altri tre giorni, perché dal 31 dicembre si tornerà in zona rossa fino al 3 gennaio 2021. Insomma come ampiamente annunciato saranno vacanze di Natale a singhiozzo. Tuttavia, passate le feste, ovvero dal 7 gennaio tutto dovrebbe tornare a una sorta di normalità dal colore giallo. Un provvedimento che presumibilmente ci guiderà per ancora diverse settimane anche a inzio del nuovo anno.