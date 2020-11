Negozi, non solo alimentari: ecco chi resta aperto durante il lockdown

Non tutto è chiariarissimo. In particolare per quanto riguarda il lockdown dei negozi. Una nuova serrata, dopo quella praticamente totale dei marzo, che però questa volta non risparmia come sempre solo i negozi di generi alimentari, le farmacie, le tabaccherie e le edicole ma anche altri esercizi i cui prodotti e servizi in qualche modo sono stati ritenuti indispensabili dal governo anche nelle zone rosse come la Lombardia.

Per provare a capire meglio la situazione, abbiamo verificato di persona facendoci confermare l'apertura direttamente dai gestori che sono quindi esclusi dal provvedimento.

Chi rimane aperto

Enoteche (con codice alimentari)

Negozi che vendono materiale informatico

Negozi di parrucchieri

Negozi di abbigliamemto sportivo

Negozi di profumeria

Negozi di fiori

Negozi di intimo

Negozi di abbigliamento per bambino

Negozi di biciclette

Concessionarie auto

Lavanderie e tintorie

Per recarsi in quei negozi o servizi occorre però autocertificare che si è usciti di casa per quel motivo. Chi non ha con sé il modulo e si venisse fermato, dovrà dichiarare all’autorità, che potrà verificare la corrispondenza dell'informazione, di essere uscito di casa per quel motivo.

Tutti le altre attività, comprese librerie e negozi di dischi, sono invece chiusi fino al 3 dicembre.