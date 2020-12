Como, la pioggia non ferma lo shopping di Natale in centro

L'affluenza di persone è stata sicuramente inferiore a quella della domenica precedente, ma non si può certo dire che le strade del centro storico di Como fossero deserte, nonostante la pioggia. E anche oggi, domenica 20 dicembre 2020, come da programma il Comune ha applicato il girone pedonale, vale a dire i sensi unici per i pedoni nelle magiori vie dello shopping.

Dalle 14.30 alle 19.30 agenti della polizia locale e uomini della protezione civile hanno presidiato gli incroci del centro storico che delimitano il girone pedonale prestabilito: via Vittorio Emanuele da via indipendenza a piazza Duomo, via Cinque Giornate da piazza Duomo a via Boldoni, via Luini da via Boldoni a via Indipendenza, via Indipendenza da via Luini e via Vittorio Emanuele.

Se l'ultima domenica prenatalizia è stata rovinata dalla pioggia a Natale, invece, le precipitazioni saranno assenti. Come previsto dagli esperti di 3b Meteo dopo possibili deboli precipitazioni nella notte del 24 dicembre comincera a soffiare il Favonio (o Föhn) e dopo un Natale abbastanza soleggiato ci sarà un Santo Stefano all'insegna del ble tempo. Il meteo andrà poi peggiorando gradualmente fino ai primi giorni del nuovo anno.