Como, pienone a Pasquetta e traffico: le indicazioni della Locale

Come prevedibile anche a Pasquetta, grazie alla bella giornata di sole, Como e in generale tutte le città affacciate sul lago sono molto trafficate. Un bene per il turismo ma i disagi per chi ha deciso di raggiungere il lago di Como in macchina si fanno già sentire. Ecco gli aggiornamenti della polizia Locale di Como che sta monitorando la situazione sulla viabilità e i parcheggi in città e tramite post sulla pagina ufficiale di Facebook tiene prontamente informati turisti e cittadini.

Il post risale alle 14.10 circa: vi consigliamo di andare sempre a verificare sulla pagina della Locale. I vigili invitano già da ora a non addentrarsi in città ma di parcheggiare in zone decentrate come all'autosilo Val Mulini o quello di via Castelnuovo. Si consiglia anche l'utilizzo dei mezzi pubblici. È stato inoltre segnalato un incidente in via Roosvelt alle 14.20 che sta rallentando ulteriormente la viabilità. Stasera sono previste intense code per i rientri.