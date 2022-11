Como, lunghe code per i vaccini all'open day di Via Napoleona

Grande partecipazione per gli open day ad accesso libero e gratuito per la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale e del vaccino anti covid. Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale è stata aperta da Regione Lombardia a tutta la popolazione non solo alle categorie target come avvenuto finora. Il vaccino antinfluenzale può essere co-somministrato con il vaccino anti covid. Le code sono state lunghe soprattutto a Como all’Hub Vaccinale nella Casa di Comunità Napoleona dove dalle ore 14 (si andrà avanti fino alle 20) la fila si snodava all'interno ma anche all'esterno dell'edificio.

A chi era rivolta la vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale è stata aperta a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o a rischio per patologia. Successivamente al 26 novembre, sarà richiesta la prenotazione attraverso i consueti canali il portale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/ oppure contattando il call center al numero verde gratuito 800 894 545. Tra le strutture i cittadini troveranno anche i Centri Vaccinali messi a disposizione da Asst Lariana (Olgiate Comasco, Porlezza, Centro Valle Intelvi, Lomazzo, Ponte Lambro, Cantù, Como, Menaggio).