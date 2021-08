Como, il lago esonda: chiusura completa di Lungo Lario Trieste

Un tardo pomeriggio, quello di ieri 4 agosto che ha visto una nuova alluvione abbattersi sul territorio. Stamattina, 5 agosto, la Polizia Locale informa che è stata chiusa completamente Lungo Lario Trieste, a causa dell'esondazione del lago. Non si sa per quanto tempo, tutto dipenderà dal al valore del livello idrometrico durante la giornata.



Le auto provenienti da Piazza Matteotti possono percorrere via Sauro in direzione Milano, oppure attraverso Piazza Roma, via Cairoli, per proseguire verso Lungo Lario Trento e via Borgovico.

Oggi chiuderà anche la Regina tra Colonno e Argegno per lavori già programmati.