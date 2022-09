Il gruppo Facebook (anonimo) che spara a zero sul sindaco Rapinese

Piazza Volta, ore 22.30 venerdì sera. C'è un Dj set (sembrerebbe autorizzato) ma arrivano i vigili e chiedono di smettere. Tutti a dormire perché i residenti si sono lamentati. Questo si evince da un post su Facebook su una pagina che racconta, a modo suo, il mandato di Alessandro Rapinese in ogni decisione, azione, proposta. Una pagina che di certo non fa sconti al sindaco e che è palesemente schierata (contro). C'è ironia, a volte sarcasmo ma comunque con i suoi post riesce a far discutere animatamente molti cittadini comaschi. Chiamiamola una pagina di critica dai toni molto accesi. Fino a qui nulla di strano, in politica bisogna anche saper accettare chi la pensa diversamente e le critiche degli avversari. La cosa misteriosa è che non si sa da chi sia gestita questa pagina perché c'è l'anonimato totale. E metterci la faccia, davanti ad alcune espressioni molto taglienti, sarebbe anche il minimo.

Il post su piazza Volta è solo l'ultimo di una lunga serie dove le decisioni del RAPI (così viene chiamato sulla pagina) vengono messe in discussione con un piglio molto sarcastico e polemico. Come, per esempio, la decisione presa da poco sul Natale di Como, la piscina di Muggiò, il dormitorio di via Borgovico per l'emergenza freddo, location per cui nel 2020 Rapinese aveva lottato affinché fosse cambiata ma che pochi giorni fa a riconfermato. Insomma nulla sfugge all'anonimo (o anonimi) gestore di questa pagina che, a dire il vero, ora ha solo 449 follower ma una quantità di commenti, polemiche e opinioni decisamente superiori.