Como, torna l'emergenza freddo: riapre il dormitorio in via Borgovico per i senzatetto

Accogliendo la richiesta del Sindaco Mario Landriscina e per venire incontro alla necessità di spazi più volte espressa dal Comune, la Provincia di Como concederà anche quest’anno l’uso della palazzina dell’ex Caserma dei Carabinieri di via Borgovico come dormitorio temporaneo per i senzatetto.

“Valutata con i nostri uffici la compatibilità con le tempistiche ipotizzate per altre destinazioni di quell’immobile, abbiamo confermato la disponibilità dei nostri spazi anche per quest’anno al Sindaco Landriscina – spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – In passato la palazzina della ex caserma era stata utilizzata per l’accoglienza dei migranti, abbiamo quindi scelto di metterla di nuovamente a disposizione della comunità. Proprio oggi abbiamo pertanto provveduto a trasmettere al Comune il contratto di comodato, che proporne le medesime condizioni dello scorso anno, e avrà durata fino a maggio 2022”.