Como Città Giardino, 120mila euro da Regione

"Un'ottima notizia per il Distretto del Commercio di Como. Il progetto "Como città giardino", presentato al bando regionale 'Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana', ha ottenuto un grande risultato. Il documento, infatti, si è piazzato al sesto posto in graduatoria (primo tra i Comuni capoluogo), su oltre 120, ottenendo un pieno punteggio e per questo l’Amministrazione riceverà un finanziamento complessivo di 120.000 euro da parte di Regione Lombardia". Così l'assessore al Commercio Marco Butti, evidentemente soddisfatto.

"L’Amministrazione comunale - aggiunge Butti - provvederà ad integrare i finanziamenti regionali con risorse proprie. Si tratta dii un grandissimo risultato, fortemente cercato grazie alla fattiva e sinergica collaborazione con tutte le associazioni di categoria che ringrazio per il rapporto instaurato e il confronto costante e costruttivo. Dopo il bando di ottobre dedicato alle imprese apriamo l’anno con questa notizia positiva, sulla quale lavoreremo da subito assieme ad altri obiettivi come l’online e la micro logistica. Non è tutto, a breve partirà anche con la campagna di comunicazione e promozione dei saldi, a sostegno degli esercizi commerciali".