Estate a Como, al centro sportivo di Casate riapre tutto, anche la piscina Sinigaglia

Con le temperature roventi di questi ultimi giorni è senz'altro una bella notizia sapere che a partire da sabato 19 giugno riaprirà al pubblico anche la piscina Sinigaglia e tornano utilizzabili i campi al coperto di Sagnino, oltre al solarium e ai campi da beach volley.

Centro Sportivo di Casate

La struttura sarà aperta a partire da sabato 19 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 19. Le vasche chiudono alle 18.30. I campi da beach volley possono essere prenotati anche la sera dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 20.30.

Secondo le normative vigenti per l’accesso all’impianto è obbligatoria la prenotazione attraverso l’applicazione MY Appy User scaricabile su Google Play o App Store. Tutte le indicazioni si trovano sul sito www.csusrl.it nella sezione dedicata al Centro Sportivo di Casate.

Gli ingressi sono contingentati a 200 persone in totale, le vasche possono ospitare un numero limitato di natanti: interna 40, esterna grande 25, esterna piccola 5. In tutti gli spazi comuni c’è l’obbligo di indossare la mascherina, sia all’interno che all’esterno, è possibile toglierla solo all’ingresso in acqua.

Spogliatoi

Le docce e i phon presenti all’interno degli spogliatoi, a cui si può accedere in numero limitato, non si possono ancora utilizzare. Gli utenti devono riporre oggetti e indumenti personali negli appositi armadietti, chiudibili con lucchetto personale, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi.

I minori 16 anni possono accedere all’impianto esclusivamente accompagnati da un genitore o da un amico o parente maggiorenne con delega firmata dal genitore scaricabile dal sito internet di CSU. Per l’ingresso è necessari munirsi di tessera sanitaria, compilare e firmare per accettazione un documento, sempre scaricabile dal nostro sito internet, che permetterà di tracciare la presenza all’interno dell’impianto.

Per informazioni: 031/505118, casate@csusrl.it

Piscina Sinigaglia

Lunedì 21 giugno aprirà la piscina Sinigaglia che rimarrà aperta fino al 16 luglio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 14. E’ permesso l’ingresso a 40 persone, 8 per corsia.

Per accedere è necessaria la prenotazione tramite l’applicazione MY Appy User scaricabile su Google Play o App Store. Tutte le indicazioni si trovano sul sito www.csusrl.it nella sezione dedicata alla Piscina Sinigaglia.

Spogliatoi: le docce e i phon presenti all’interno degli spogliatoi, a cui si può accedere in numero limitato, non si possono ancora utilizzare. Gli utenti devono riporre oggetti e indumenti personali negli appositi armadietti, chiudibili con lucchetto personale, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi.

I minori 16 anni possono accedere all’impianto esclusivamente accompagnati da un genitore o da un amico o parente maggiorenne con delega firmata dal genitore scaricabile dal sito internet di CSU. Per l’ingresso è necessari munirsi di tessera sanitaria, compilare e firmare per accettazione un documento, sempre scaricabile dal nostro sito internet, che permetterà di tracciare la presenza all’interno dell’impianto.

Per informazioni: 031/573766, piscinasinigaglia@csusrl.it

Centro Sportivo di Sagnino

Secondo le nuove disposizioni torna agibile, dal lunedì al sabato, anche il campo coperto su prenotazione: 347/4462147.