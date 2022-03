Como, come aiutare gli animali in Ucraina: la lista di cosa serve e dove portarlo

Le drammatiche immagini della guerra in Ucraina mostrano un paese massacrato, con donne e bambini in fuga verso l'Europa. Oltre alla evidente tragedia umanitaria c'è un'altra emergenza ovvero quella degli animali domestici (e non). Chi può porta i propri animali con se e sono tante le foto dove si vedono trasportini, cani portati addirittura in braccio per chilometri, per trovare la salvezza al confine. Anche l'Italia ha autorizzato l'ingresso di cani e gatti al seguito dei rifugiati anche se non provvisti di passaporto UE (saranno poi regolarizzati successivamente).

Sono molte le associazioni a livello nazionale che si stanno impegnando nell'aiuto degli animali (Enpa, Oipa International e Lav Onlus in prima linea) ma anche a livello locale a Como si può fare qualcosa. Il canile della Valbasca, in coordinamento con la sede centrale Enpa, ha organizzato una raccolta. Servono:

Cibo (cani, gatti, altri animali)

Soluzione fisiologica

Betadine disinfettante

Guanti, bende

Antibiotici

Antidolorifici

Antiparassitari (per cani e gatti)

Trasportini e guinzagli (per cani e gatti)

Le confezioni di cibo e farmaci dovranno essere integre e non scadute.

Il giorno 18 marzo il tutto verrà portato alla sezione di Verona da dove partiranno mezzi autorizzati verso Odessa.

I materiali andranno consegnati presso il parco canile Valbasca. Se trovate chiuso all'esterno troverete in contenitore dove inserire il materiale. Se potete passate il pomeriggio dei giorni feriali e al mattino della domenica.

Un gesto di accoglienza e di grande solidarietà non solo verso le persone in fuga dalla guerra, ma anche nei confronti degli amici animali, che insieme ai cittadini ucraini sono vittime innocenti di questo conflitto.

Per ulteriori informazioni i contatti sulla pagina Facebook .