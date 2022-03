Como, l'area cani di viale Varese si rifà il look

Partiranno nelle prossime ore i lavori per il rifacimento dell’area cani in viale Varese, che comprendono il raddoppio della zona cintata, come richiesto dai frequentatori, e l’installazione di un nuovo bagno autopulente, come quelli nei giardini di piazza Del Popolo e di via Anzani.

La durata stimata dell’intervento è di due mesi. «Chiediamo agli abituali frequentatori dell’area di portare un po’ di pazienza e di raggiungere con i loro amici a quattro zampe una delle altre aree attrezzate finché non sarà terminato l’intervento. Stiamo lavorando per voi», spiega l’assessore ai Parchi e giardini Paolo Annoni.