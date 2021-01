Como, appello urgente: Kiss cerca una famiglia prima che Adelina entri in casa di riposo

Una vita in simbiosi quella di Kiss, meticcio di 14 anni, e Adelina, la sua mamma umana che di anni ne compie 88. Sta aspettando che la chiamino per entrare in casa di riposo Adelina e il suo unico, costante pensiero è di sistemare Kiss. Non pensa al cambio che subirà la sua vita, quella di una donna che è sempre stata indipendente, ma al suo amato cane.

Riportiamo l'appello come scritto dalle volontarie su Facebook, parole che toccano il cuore.

«Ce lo immaginiamo tutte il momento in cui saremo troppo vecchie per avere cani. Il momento in cui non saremo più in grado di accudire il nostro cane e altri decideranno per noi.

Ecco. Potete allora immaginare lo strazio della signora Adelina che è ricoverata e a breve andrà in casa di riposo e si dovrà separare per sempre dal suo Kiss dopo 14 anni di vita in simbiosi.

Lui vive in quelle stanze vuote che sono sempre state casa ma lo smarrimento di trovarsi da solo lo si legge chiaro nei suoi occhi.

Scorrono troppe lacrime attorno a lui e vorremmo davvero che avesse un po' di pace e serenità proprio nell'età più fragile.

Kiss è sano, buonissimo. E' sempre vissuto in casa con uscite in giardino. Non conosce la passeggiata al guinzaglio ma non è mai troppo tardi per imparare. Non conosciamo la compatibilità con i suoi simili o i gatti.

Kiss ha solo bisogno di ritrovare la sicurezza di una famiglia e l'amore che ha sempre ricevuto.

Per info Lucia 3463223576; Anna 3466343928»

Chiediamo aiuto solo alle persone realmente interessate e che abbiano la possibilità di tenere Kiss in casa e cercare di rendere meno straziante la separazione dalla sua padrona.