Le prossime chiusure di tratti e svincoli sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

Ancora una serie di chiusure notturne in autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso in programma nelle prossime notti. Svincoli e tratti autostradali saranno interdetti al transito dei veicoli. Vediamo il dettaglio dei provvedimenti adottati nelle notti dal 14 al 17 novembre 2022.

Svincoli chiusi in entrata

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore dalle 21 di lunedì 14 alle 5 di martedì 15 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso (in alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno o di Lomazzo). Dalle 21 di martedì 15 alle 6 di mercoledì 16 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso (in alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Turate o di Origgio Uboldo).

Tratti chiusi

Per consentire il transito di trasporti eccezionali dalle 22 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 novembre dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Nelle stesse notti e nelle stesse ore sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-verso Chiasso e Lainate.