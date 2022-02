Fino Mornasco: il 12 febbraio chiude per sempre il passaggio a livello di viale Risorgimento

Dal 12 febbraio 2022 chiude definitivamente il passaggio a livello di viale Risorgimento a Fino Mornasco. Dalle ore 8 del mattino di querl giorno le sbarre non si alzeranno più. per questo motivo dall'amministrazione provinciale è arrivata l'ordinanza dirigenziale che dispone "per i motivi di incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico la chiusura permanente con opere fisse della SP 27 “viale Risorgimento” in corrispondenza del passaggio a livello". Le opere di viabilità sostitutiva al passaggio a livello lungo viale Risorgimento sono, infatti, concluse.

L’impresa esecutrice dei lavori prima della chiusura del tratto di strada provinciale dovrà verificare che siano garantite integralmente tutte le condizioni di sicurezza per la viabilità sostitutiva al passaggio a livello, compreso ogni presidio tecnologico posto a garanzia della sicurezza veicolare.