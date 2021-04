Chiude il Carrefour di viale Innocenzo: al suo posto arriva Lidl

Chiude il Carrefour di viale Innocenzo XI a Como. Agli uffici Suap di Palazzo Cernezzi è arrivata la richiesta di inizio attività da parte di un nuovo operatore commerciale nel settore della grande distribuzione. Si tratta di un marchio che sempre di pù si sta diffondendo anche nel territorio lariano con nuove aperture. Parliamo della Lidl, una delle catene di supermercati per così dire "low cost".

Sebbene al momento non sia arrivata ancora la comunicazione di cessata attività da parte di Carrefour, è lecito pensare che nelle prossime settimane avverrà il cambio d'insegna. Non sembrano al momento previste grosse rivoluzioni dal punto di vista edilizio o strutturale della sede del supermercato, tutt'al più è ipotizzabile un restyling in linea con il brand Lidl. Sulle tempistiche si è appreso che il subentro di Lidl potrebbe avvenire nel mese di luglio.