Un cantiere stradale in via Borgovico Nuova fino a settembre: strada senso unico

Per sostituire una vecchia tubazione della rete dell'acquedotto che potrebbe subire perdite, la società Le Reti Acqua Gas dovrà manomettere la sede stradale di via Borgovico nel tratto compreso fra piazzale Santa Teresa e via Museo Giovio. Per consentire un rapido svolgimento delle lavorazioni e il completamento dell'intervento entro la ripresa delle scuole, da lunedì 19 luglio a sabato 11 settembre verrà sospesa la circolazione nel tratto interessato di via Borgovico per i soli veicoli diretti verso Villa Olmo (in direzione nord) e, contestualmente, verrà istituito il senso unico di marcia verso piazzale Santa Teresa (in direzione sud). I veicoli diretti verso Villa Olmo potranno effettuare il seguente percorso alternativo: piazzale Santa Teresa, via Bixio, Largo Ceresio, via Camozzi, via Bellinzona, via Borgovico.

I residenti di via Borgovico dovranno anch'essi seguire il percorso alternativo indicato. Il trasporto pubblico locale subirà variazioni nel percorso: per informazioni si invita a visionare gli avvisi pubblicati sul sito di ASF. Viene inoltre istituito in via Bixio in entrambe le direzioni il temporaneo divieto di transito per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate. L'Amministrazione comunale terrà monitorato l'andamento dei lavori nonché il loro impatto sulla viabilità, riservandosi eventualmente di modificare le modalità di gestione del cantiere e della circolazione veicolare.