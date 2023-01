I bimbi dell'asilo di Cernobbio che incontrano i nonni della Rsa

Siamo passati attraverso i terribili anni del covid dove gli anziani nelle Rsa hanno sofferto una solitudine profonda. Per tenerli al sicuro dalla pandemia che dilagava impietosa e colpiva soprattutto le persone deboli, come loro, molte case di riposo sono state a lungo chiuse anche alle visite dei famigliari più stretti. Per questo, volgendo uno sguardo al passato, il gesto semplice ma efficace dei bimbi della scuola d'infanzia di Cernobbio assume un significato ancora più confortante e meraviglioso. Ci scrive una delle loro maestre Chiara Lazzaretto.

"Sono la maestra di una scuola dell'infanzia di Cernobbio. Pensavamo potesse essere interessante condividere la bellissima esperienza che stiamo facendo creando una relazione tra i nostri bambini e gli ospiti della Rsa di Cernobbio.

Visitiamo i nonni con i bambini proponendo delle attività di laboratorio che possano fare con loro, favorendo lo scambio di idee, ricordi ed esperienze.

Pensavamo potesse essere interessante parlarne per favorire questo tipo di scambio e sensibilizzare le persone all'ascolto dei più fragili e soli".

Un disegno, una parola o anche semplicemente poter interagire con i piccoli dell'asilo e le maestre può fare davvero la differenza nelle giornate di queste persone che si avvicinano al tramonto della vita e ugualmente è un grande scambio e insegnamento anche per i bambini.