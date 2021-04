Asilo nido di Lora verso l'affidamento ai privati, i sindacati avvertono: "Qualità del servizio a rischio"

"L’affidamento della gestione a soggetti privati determinerà una disparità di trattamento tra operatori che svolgeranno lo stesso lavoro ma con condizioni economiche e normative completamente diverse, con conseguente dumping contrattuale". Questo è solo uno dei rischi paventati dai sindacati Cgil, Cisl e Uil riguardo il futuro dell'asilo nido di Lora. A preoccupare è anche la qualità del servizio: "Lassessore e il sindaco si erano impegnati a luglio 2020 a non effettuare esternalizzazioni/privatizzazioni degli asili nido comunali a breve termine e solo 9 mesi dopo si parla di trasferire la gestione di un nido a soggetti terzi. Il sistema educativo pedagogico comunale, rivolto alla prima infanzia, è un servizio indispensabile per tutta la cittadinanza e con questa modifica della gestione si rischia di avere quale obbiettivo del servizio il guadagno dei privati anziché l’attenzione ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Saranno evidenti - si legge nel comunicato stampa diffuso dalle tre sigle sindacali - i risvolti sulla qualità del servizio erogato che non sarà più quello attuale, ricco di professionalità, competenze ed eccellenze costruite nel corso del tempo. La privatizzazione comporterà una modalità organizzativa diversa all’interno di un unico servizio, con una promiscuità pubblico/privato, con conseguenze che ricadranno sulle famiglie che oggi frequentano gli asili nido di Como".