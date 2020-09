L’Accademia Galli e Yamamay insieme per celebrare l’opera di Beppe Spadacini

Ha preso avvio il progetto che vede la collaborazione tra l’Accademia Galli e Yamamay, azienda leader nel settore fashion facente parte gruppo Inticom. Un percorso di ricerca e sviluppo che ha per protagonisti un gruppo di studenti del corso triennale di Fashion Textile Design. Gli studenti guidati dal docente Alessandro Cafarelli, dalla consulente scientifica Marina Nelli e da un team di esperti dell’azienda Yamamay lavoreranno insieme alla progettazione e rielaborazione di materiali presenti nell’ARCHIVIO SPADACINI.

Un progetto che mette al centro la creatività dei giovani talenti con particolare attenzione all’innovazione, al processo progettuale e produttivo, e non da ultimo alle radici e alle tradizioni del territorio.

Uno degli ingredienti fondamentali di questa collaborazione è infatti la valorizzazione e la scoperta del distretto tessile comasco visto dagli occhi delle future generazioni di professionisti e creativi. Una storia di moda, design e innovazione che è stata il punto di partenza dell’estro creativo del grande designer comasco e che oggi i nostri studenti vogliono reinventare e celebrare.

Grazie alla collaborazione con importanti aziende come Yamamay, realtà d’eccellenza nel settore fashion, l’Accademia Galli offre a tutti i suoi studenti l'opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro dialogando con esperti e professionisti, misurandosi con brief di progetto concreti fin dai primi anni di studio. Una collaborazione fondamentale per la crescita professionale e personale di tutti gli studenti.

Alle fine di questo percorso Yamamay riconoscerà un premio al merito allo studente che meglio ha saputo interpretare e sviluppare il progetto.