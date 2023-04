Anna Dotti presidente della commissione Cultura e Sport di Regione Lombardia

La consigliera regionale comasca Anna Dotti è stata eletta, con un totale di 79 voti, presidente della commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport e comunicazione di Regione Lombardia. Tale carica assume ancora più significato e importanza alla luce delle ormai imminenti Olimpiadi di Cortina 2026 e la designazione di Bergamo e Brescia quale Capitale della Cultura 2023.

"Vi ringrazio per aver individuato nella mia persona - ha detto Dotti dopo l'elezione - le competenze necessarie al fine di essere designata quale presidente di codesta commissione. Onore e responsabilità sono parole che sento mie, ma che voglio estendere collegialmente a tutti i componenti, affinché con impegno e dedizione, possiamo valorizzare il patrimonio e l’eredità culturale della Lombardia, fiore all’occhiello dell’Italia, nonché essere attuatori dei valori costituzionali riconosciuti nella ricerca,nell’innovazione e nello sport. Primo banco dove dovremo dare prova della capacità di questa commissione sono le ormai imminenti Olimpiadi di Cortina 2026, palcoscenico Internazionale, dove, sono certa - ha concluso Dotti - grazie al lavoro di tutti noi, saremo in grado di portare in alto l’eccellenza Lombarda e di tutto il Paese".