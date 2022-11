Tecnoteam Albese, debutto con punti preziosi per Beatrice Badini e Claudia Nicoli

Sono state due le guerriere della Tecnoteam Albese che per la prima volta in stagione sono scese sul taraflex della serie A2: Beatrice Badini è la centrale varesina che ha debuttato domenica 23 ottobre a Casnate contro la Picco Lecco conquistando anche due punti preziosi, mentre la palleggiatrice bergamasca Claudia Nicoli ha fatto il suo esordio nella massima serie domenica a Trento, in occasione della sudatissima vittoria per 3-2 delle comasche (in campo nel terzo set per pochi minuti al posto della compagna Nicolini).

Tra l’altro c’è una curiosità nella curiosità: entrambe le giocatrici della Tecnoteam hanno debuttato facendo punti ed un ace a testa. Badini ci è riuscita con Lecco (alla fine i punti complessivi sono stati due), mentre Nicoli appunto a Trento. Claudia Nicoli, altezza 181 centimetri, ha giocato negli ultimi sei anni a Crema (dove ha ottenuto promozioni dalla serie C alla B2 e poi alla B1, categoria in cui ha giocato l'ultimo anno). Quello di Badini, invece, è stato un ritorno più che gradito: la giocatrice è tornata ad indossare la casacca comasca dopo una parentesi negli Usa e la recentissima promozione con Cremona.