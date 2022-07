Altri due arrivi in casa Tecnoteam Albese: Giorgia Bernasconi e Claudia Nicoli

Si completa il roster della Tecnoteam Albese in vista della nuova stagione di volley femminile in serie A2. Importane incontro con il presidente Crimella e con il direttore sportivo Mozzanica che ha condotto le trattative: alla corte di coach Chiappafreddo arrivano anche la comasca Giorgia Bernasconi, centrale, e la giovane palleggiatrice bergamasca di Trescore Balneario Claudia Nicoli. La più “anziana” delle due è proprio Claudia Nicoli, altezza 181 centimetri e negli ultimi sei anni a Crema (dove ha ottenuto promozioni dalla serie C alla B2 e poi alla B1, categoria in cui ha giocato l'ultimo anno).

Per lei una grande opportunità di crescita ad Albese al fianco di Cecilia Nicolini. Giorgia Bernasconi è invece nata il 16 settembre del 2001 ed è alta 183 centimetri: ha militato nelle ultime stagioni in Serie C con la maglia dell’Eldor Alta Brianza diventandone un punto di riferimento prima di trasferirsi a Cabiate. È un rinforzo giovane e di prospettiva che andrà ad assicurare entusiasmo, centimetri e talento.