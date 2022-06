Tecnoteam Albese, il grande e gradito ritorno di Beatrice Badini

Prima Elena Rolando, ora è ufficiale anche il rientro alla Tecnoteam Albese Volley Como di Beatrice Badini, come la compagna grande protagonista un anno fa della meravigliosa promozione in A2. La forte centrale varesina torna ad indossare la casacca comasca dopo una parentesi negli Usa e la recentissima promozione con Cremona. Cresciuta alla scuola volley della sua città – la Yamamay, una delle migliori a livello italiano – Beatrice Badini ha “assaporato” anche l’aria della A1 in qualche occasione.

Poi il passaggio a Lecco (serie B1) sotto la guida di un coach esperto come Gianfranco Milano, diventando un punto di forza della compagine. Beatrice è poi diventata punto di forza di Albese per due stagioni, lo scorso anno protagonista della scalata alla A2. Poi la decisione di volare negli Usa per una esperienza universitaria conclusa prima del previsto. Il rientro in Italia è coinciso con la scelta di andare a Cremona dove, ben presto, si è fatta apprezzare sotto rete.