Bentornata Carlotta Zanotto! “Otta” è di nuovo una giocatrice della Tecnoteam Albese

Un ritorno, forse inatteso, ma tanto valuto. Carlotta Zanotto ha alle spalle una carriera di primo piano, la Tecnoteam Albese è stata la sua ultima tappa di un cammino importante iniziato a Conegliano quando l'Imoco ancora doveva diventare lo squadrone di oggi. "Otta",come la chiamano tutti, ha scritto splendide pagine con la Tecnoteam Albese: è stata la trascinatrice, nella stagione 20/21 - dopo l'incubo Covid - delle compagne nei play-off finali per la A2, decisiva in gara1 e gara2 con Lecco nella finalissima.

Punti importantissimi quelli che lei ha messo a terra. E poi è stata il capitano nella prima stagione in A2 delle Guerriere prima di arrivare alla decisione di lasciare la squadra per un impegno meno gravoso - dal punto di vista dell'impegno agonistico e di lavoro - con la Clerici Auto di Cabiate. Non ha mai smesso di giocare anche se in B1. Nel frattempo ha ricoperto il ruolo di Team Manager e di commentatrice (molto apprezzata) delle gare interne di Albese per il canale Youtube di Volleyball World. Ora, dopo aver ponderato bene anche in famiglia, la decisione di tornare a tempo pieno a dare una mano alle compagne della A2. Questo il suo percorso pallavolistico:

2022-2023 B1 Clerici Auto Cabiate

2021-2022 A2 Tecnoteam Albese Volley Como

2020-2021 A2 Tecnoteam Albese Volley

2018-2019 A2 Eurospin Ford Sara Pinerolo

2016-2017 A2 Volley Soverato

2014-2016 A Evreux Volley (FRA)

2013-2014 A2 Metalleghe Sanitars Montichiari

2012-2013 A1 Imoco Volley Conegliano