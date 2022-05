Tecnoteam Albese: Cialfi e Zanotto rimarranno in società con nuovi ruoli

Lasciano il campo, ma restano nella società. La conferma dal presidente della Tecnoteam Albese Graziano Crimella che le ha incontrate in questi giorni per definire i loro ruoli: Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto anche nella prossima stagione saranno parte integrante del gruppo comasco. La prima sarà il medico sociale, la seconda Team Manager.

Entrambe hanno lasciato l'attività agonistica a fine campionato perché i ritmi della pallavolo di A2 non si conciliavano più con le loro attività professionali (Cialfi medico a Milano, Zanotto insegnante a Saronno), ma poche settimane dopo rieccole ancora ad Albese con nuove responsabilità e la voglia di difendere i colori delle Guerriere in modo diverso ma sempre utilissimo. La stagione 2022-2023 non è ancora cominciata, però c’è grande curiosità nello scoprire come si porteranno le due in questa veste.