A2: l'addio del capitano, Carlotta Zanotto lascia la Tecnoteam Albese per motivi di lavoro

Carlotta “Otta" Zanotto saluta Albese dopo tre meravigliose stagioni. È stata lei stessa ad annunciare la scelta per motivi di lavoro. Una ragazza straordinaria alla quale tutto il Cs Alba augura un radioso futuro familiare e professionale.

"Qui le sue parole nel post di Instagram con il quale saluta Albese e la sua dirigenza con tanto affetto: Purtroppo è arrivato il momento di salutare quella che è stata una famiglia per me negli ultimi 3 anni. Purtroppo è arrivato il momento di fare una scelta importante, lasciare i campi di serie A e dedicarmi al lavoro, scelta iniziata proprio 3 anni fa quando sono arrivata nella super società della Tecnoteam Albese con cui abbiamo condiviso progetti e raggiunto traguardi importanti e che soprattutto mi ha accolta, dandomi la possibilità di lavorare e crescere professionalmente”.

Zanotto ha poi aggiunto: “È stata davvero dura rinunciare alla 4 stagione con questa bellissima società ma purtroppo è giunto il momento di cambiare le priorità e di concentrarsi di più sul lavoro. Ci tengo a ringraziare in primis il presidente e Giusy per tutto l'impegno e passione che ci mettono, per poi passare ad ogni singolo dirigente, tifoso, sponsor; grazie per tutto quello che fate! Non da meno vorrei ringraziare tutte le mie compagne con cui ho condiviso questo percorso e che hanno lottato in campo insieme a me, è stato un onore essere il vostro capitano. GRAZIE”.