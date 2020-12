Morso al capitano del Como: squalifica per un preparatore atletico del Livorno

Un morso slla guancia al termine della partita. I protagonisti sono il capitano de del Como, Luca Crescenzi (la vittima) e il preparatore dei portieri del Livorno, Nicola Barasso (l'aggressore). Al termine della partita conclusa per 1 a zero a favore dei lariani Barasso, 39 anni ex Genoa, si è reso protagonista di un gesto a dir poco anti-sportivo. Lui stesso si è poi scusato anche attraverso un ampio post su Instagram: "Quanto ho fatto è sbagliato, come padre di famiglia e come uomo mi scuso". Ha poi aggiunto: "Sono rammaricato per quanto accaduto a Como chiedo scusa a tutti i tifosi, agli amanti del calcio e soprattutto a Crescenzi. Niente giustifica il mio comportamento, ma purtroppo a volte l'ardore agonistico prende il sopravvento. Tuttavia come padre e come uomo nulla dovrebbe farmi vacillare la calma interiore. Sicuramente farò tesoro di questo errore e non permetterò mai a nessuna provocazione di turbare la mia condotta che deve essere di esempio per i più giovani".

Per Barasso quattro giornate di squalifica e un'ammenda da 500 euro.