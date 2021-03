C'è voglia di Sport in Lombardia: l'idea dell'allenatore della squadra di San Siro

Massimiliano Pupella allena la squadra femminile di pallavolo di San Siro (categoria terza divisione), ma come è facile immaginare da un bel po' di mesi le atlete sono ferme a causa delle norme anti-covid che vietano ai giovani di praticare sport. La speranza è sempre la stessa, cioè che presto si possa tornare a una vita quasi normale dove anche l'attività fisica svolta con sport di squadra non venga più additata come una delle fonti di contagio. Lo sport è salute, ma davanti all'emergenza covid è diventato qualcosa di sacrificabile.

Nell'attesa di tempi migliori Massimiliano Pupella ha avuto un'idea semplice ma che in realtà mancava: un modo per comunicare tra società sportive così da poter organizzare amichevoli e tornei tra territori vicini. Ecco, dunque, l'idea del gruppo Facebook "Volley, amichevoli e tornei..." per mettere in contatto le società sportive dillettantistiche dei territori delle province di Como, Lecco, Varese e Monza e Brianza. "Appena si potrà tornare a giocare e ad allenarsi - commenta Massimiliano - potremo organizzare partite amichevoli e tornei senza perdere tempo, così da tornare al più presto in forma. E' da ottobre che siamo praticamente fermi e il prezzo da pagare comincia a essere davvero alto per questa inattività. Ad ogni modo questo gruppo non nasce per arginare i divieti delle misure anti-covid ma solo per fare rete tra società sportive per quando finalmente torneremo alla normalità".