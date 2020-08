Evenepoel dimesso dal Sant'Anna: protagonista di un terribile incidente al Lombardia, oggi ritorna in Belgio

Buone notizie per lo sfortunato corridore vittima del brutto incidente al Giro di Lombardia sabato scorso. Remco Evenepoel rientra infatti oggi in Belgio. Il ciclista era stato protagonista di un terribile volo e del conseguente ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como. Nella tarda mattinata di oggi Evenepoel ha lasciato l’ospedale per essere poi trasferito in aereo (via Malpensa o Lugano) in Belgio. Lo stato clinico del paziente, come ha riferito l’ospedale, è stabile. Come è noto il ciclista aveva riportato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro. In ogni caso già ieri si era appreso che Remco Evenepoel non era in pericolo di vita e che i suoi parametri vitali oggi erano tali da poter consentire il trasferimento.

Intanto si cerca di far luce anche sull'altro incredibile episodio, quello che ha visto protagonista un'auto sul percorso di gara a Como in via Bellinzona.. L’Unione ciclistica internazionale ha comunicato, attraverso una nota, di aver aperto un’inchiesta sulle circostanze dell’incidente avvenuto negli ultimi chilometri del Giro di Lombardia. Il tedesco Maximilian Schachmann è caduto colpito da un’auto che gli ha tagliato la strada svoltando verso sinistra. Il caso, ancora da chiarire, sarà discusso quanto prima davanti alla Commissione Disciplinare della federazione mondiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal canto suo Rcs Sport, oltre a dichiararsi dispiaciuta per l'accaduto, attraverso il direttore delle sezione ciclismo Mauro Vegni ha voluto sottolineare quanto sia complicato bloccare ogni singolo accesso al percorso di gara.. "Che non si sapesse del Lombardia - ha aggiunto - è impossibile, il comune di Como aveva pubblicato il passaggio della gara ovunque, e noi anche di più”. Dal canto suo l'automobilista aveva sostentuto di non sapere nulla della corsa.