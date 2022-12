Eccellenza A, bene la Pontelambrese, sospesa la partita del Castello

Penultima giornata del girone di andata e un’altra domenica di campionato per quanto riguarda l’Eccellenza. Un campionato intenso ed emozionano te che fino a questo momento ha regalato sorprese e non. Ma come é andata questa quattordicesima giornata per le formazioni comasche impegnate nel girone A.

La Pontelambrese di Giuliano Lodini, invece sfidava tra le mura amiche il Gavirate. La formazione di Ponte Lambro è riuscita a trovare la vittoria con un’incredibile rimonta tra le mura amiche. Per gli orange sono arrivati, quindi, punti importanti se lo vediamo dal punto di vista della classifica: infatti i tre punti guadagnati li fanno lasciare l’ultima posizione, allungano così su Binasco e si portano a pari punti della Vis Nova Giussano che occupa l’ultimo posto in zona play out.

A segno per i varesini Larcara (23’) e Rocca (1’st), mentre per i comaschi è stato Gerosa a pareggiare il match al 15’st, poi ci hanno pensato Niang al 38’ e Marzeglia nei minuti di recupero a regalare i tre punti.

L’altra comasca impegnata nel girone A, il Castello Città di Cantù, si é vista sospendere la gara al 33’ per un infortunio all’arbitro che non riusciva più a proseguire il match. Gara che dovrà essere recuperata successivamente.

I risultati della quattordicesima giornata di campionato:

Cailvarate- Castello SOSPESA

Pontelambrese- Gavirate 3-2

Sestese- Pavia RINVIATA

Solbiatese- Oltrepo 2-0

Verbano-Muggiò 0-2

Vergiatese-Ardor Lazzate 1-1

Virtus Binasco - Vis Nova Giussano 0-1

Vogherese - Accademia Pavese 1-1

Magenta - Club Milano