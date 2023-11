Giornata speciale alla Scuola Calcio 4: arrivano Zanetti e Centi

La Scuola Calcio 4 - Aso Alta Brianza ha vissuto un momento straordinario con la visita di due illustri ospiti: Javier Zanetti e Giancarlo Centi. La presenza di queste due figure di spicco nel mondo del calcio ha reso la giornata di ieri, 23 novembre, davvero speciale per i giovani calciatori della scuola.

Zanetti, storico capitano dell'Inter durante il periodo del triplete e attuale vice presidente della squadra nerazzurra, ha mostrato interesse per la filosofia della Scuola Calcio 4. In particolare, ha voluto incontrare Maurizio Ronchi, responsabile del settore giovanile dell'Aso Alta Brianza. Questo incontro ha fornito un'opportunità unica per scambiare idee e ispirare i giovani talenti. Un elemento distintivo della Scuola Calcio 4 è la scelta della maglia numero 4 per tutti i bambini partecipanti. Un omaggio a Javier Zanetti, il quale indossava con orgoglio la maglia numero 4 durante la sua carriera con l'Inter.

Giancarlo Centi, leggendario capitano del Calcio Como negli anni '80 e attuale responsabile del settore giovanile del club, è anch'esso coinvolto nella giornata, portando la sua esperienza e amicizia fraterna con Maurizio Ronchi. Il numero 4, simbolo di un ruolo chiave nel calcio, rappresentava il mediano, il giocatore di "sacrificio" che dava tutto per il bene della squadra.

Maurizio e il suo staff vogliono trasmettere ai giovani calciatori l'importanza dell'uguaglianza, sottolineando che tutti hanno gli stessi doveri e diritti, senza alcuna distinzione. Un sentito ringraziamento è rivolto a Giancarlo Centi e Javier Zanetti per aver dedicato il loro tempo prezioso alla Scuola Calcio 4 - Aso Alta Brianza. La presenza di queste leggende del calcio ha reso felici i giovani talenti e ha contribuito a diffondere valori fondamentali all'interno della comunità calcistica giovanile.