Vis Nova di misura, per Cantù è notte fonda: 1-0

Vittoria di misura per il Vis Nova che stende il Castello Città di Cantù 1-0 grazie alla rete di Aiolfi. Con questo successo la squadra di Mastrolonardi aggancia il Muggiò in classifica al limite della zone pericolosa. Sul fronte opposto per Cantù situazione difficilissima visto che l'attuale posizione è la terz'ultima, con le sole Gavirate e Virtus Binasco alle spalle.

IL TABELLINO

VIS NOVA – CITTÀ DI CANTÙ 1-0 (0-0)

Vis Nova: Foresti, Mancosu, Mantegazza, Molteni, Gandini, Bartoli, Meroni, Proserpio, Catta, Redaelli, Abbiati A disposizione: Maldifassi, Caggia, Tranquillini, Orlandi, Sofia, Martirani, Beretta, Cavalli, Aiolfi Allenatore: Mastrolonardo

Città di Cantù: Perniola, Cammarano, Rivaletto, Brsuchi, Sangiorgio, Scaccabarozzi A., Balduzzi, Ravasi, Ajouli, Romano, Pappalardo A disposizione: Rossi, Barzaghi, Scaccabarozzi M., Noseda, Ranzetti, Wachira, Nessi, Valle, Colombo Allenatore: Bertoni

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio (Barlocco di Legnano, Monardo di Bergamo)

Marcatori: st: Aiolfi (VN)