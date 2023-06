Si separano le strade di mister Vianello e del Mariano

Dopo una stagione vissuta al cardiopalma, con una salvezza nel campionato di Promozione arrivata alla penultima giornata, il Mariano Calcio ha deciso di dare nuova linfa alla prima squadra e per farlo ha optato per un cambio in panchina. Se non è ancora definito chi guiderà la prima squadra, è certo che non sarà Alessio Vianello, tecnico capace di rimanere aggrappato a questa categoria con i suoi ragazzi.

Questo il comunicato della società:



"La società U.S.D. Mariano Calcio comunica che Alessio Vianello non sarà alla guida della prima squadra nella prossima stagione sportiva.Le prospettive societarie hanno portato le parti a non proseguire il rapporto che rimane comunque amichevole. Ad Alessio Vianello va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per la serietà e professionalità profusa"