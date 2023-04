Promozione - Mariano si fa rimontare da un Saronno che vola in Eccellenza

Festa grande a Saronno in uno stadio gremito per la celebrazione del trionfo dei ragazzi di Tricarico, che superano il Mariano in rimonta ufficializzando così il ritorno in Eccellenza con 180’ d’anticipo rispetto al termine del campionato. Un successo annunciato ma meno scontato di quanto il divario in classifica tra le due formazioni potesse far pensare.

Dopo un tentativo di poco alto di Brighenti sugli sviluppi di un corner, infatti, sono gli ospiti a passare in vantaggio col tap-in ravvicinato di Valtulina. A inizio ripresa la rimonta biancoceleste: prima Della Torre trova il pareggio anche grazie alla deviazione di un difensore, poi Torriani svetta su corner e fa esplodere lo stadio Colombo-Gianetti. Il vantaggio scioglie i padroni di casa che sfiorano ancora la rete prima con Drago di testa, poi con una bella azione personale di Brighenti. La girandola di cambi nell’ultimo quarto d’ora non cambia la sostanza, anzi la notizia dello svantaggio del Base 96 a Ispra fa partire la festa ancor prima del triplice fischio: il Saronno può quindi esultare davanti al proprio pubblico per la meritatissima vittoria del campionato con due giornate d’anticipo.

IL TABELLINO

Saronno-Mariano 2-1 (0-1)

Saronno: Borges, Bredice, Vanzulli (30’ st Zanotti), Scampini, Torriani, Bello, Della Torre, Di Noto, Brighenti (38’ st Confalonieri), Drago (41’ st Maugeri), Pelucchi (14’ st Rudi). A disposizione: Bardaro, Pecis, Gheller, Sasso, De Marco. Allenatore: Tricarico.

Mariano: Stropeni, Diaoula, Donghi (34’ st Manara), Cannataro, Frigerio, Ba, Valtulina, Sow, Villa A., Mariani (30’ st Castria), Miccoli. A disposizione: Valtulini, Benetti, Aceto, Mauri, Sanzo, Villa C., Radio. Allenatore: Rione.

Arbitro: Rubino di Cinisello Balsamo (Martinelli e Maggio di Monza).

Marcatori: pt: 11’ Valtulina (M); st: 5’ Della Torre (S), 17’ Torriani (S).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Bredice (S), Torriani (S), Della Torre (S), Ba (M).