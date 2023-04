Promozione - Mariano, pareggio in extremis: con l'Ispra è 2-2

Ospiti in vantaggio già al 4’ grazie a Oldrini che capitalizza una bella azione di Dardha. I comaschi non ci stanno e provano a reagire con Andrea Villa il cui tiro è preda di Ferrario, ma il portiere nerazzurro non può nulla sulla girata di Miccoli al 20’ che vale il pareggio. Prima dell’intervallo Oldrini impegna due volte Stropeni, lo stesso fa sul fronte opposto Villa che da posizione ravvicinata chiama in causa Ferrario. La ripresa si apre come il primo tempo e gli ospiti tornano subito in vantaggio col colpo di testa di Gomez su cross di Oldrini. La reazione dei gialloblù è immediata ma Ferrario nega il pareggio a Valtulina. Ancora Oldrini ci prova per i nerazzurri, poi nel finale la scena se la prende il direttore di gara: prima assegna e poi revoca un rigore ai locali per un fuorigioco, poi in pieno ne recupero ne concede un altro che Valtulina trasforma con freddezza pareggiando i conti.

IL TABELLINO

Mariano-Ispra 2-2 (1-1)

Mariano: Stropeni, Manara, Donghi, Cannataro, Diaoula, Ba, Valtulina, Rada (29’ st Sow), Villa A. (36’ st Villa C.), Mariani (10’ st Castria), Miccoli (42’ st Aceto). A disposizione: Franco, Benetti, Mauri, Radio, Zorloni. Allenatore: Rione.

Ispra: Ferrario, Dardha, Suanno, Zecchini, Brovelli, Senaj (25’ st Furiga), Oldrini, Schiavoni (25’ pt Piras), Verde S., Gomez (12’ st Coulibaly), Verde M. A disposizione: Berton, Giussani, Doda, Cornelli, Colombo, Tatti. Allenatore: Genco.

Arbitro: El Bakkali di Milano (Esti di Brescia e Masciullo di Milano).

Marcatori: pt: 4’ Oldrini (I), 20’ Miccoli (M); st: 5’ Gomez (I), 49’ rig. Valtulina (M).

Note: giornata serena, campo in buone condizioni. Espulsi: 43′ st Verde S. (I) per somma di ammonizioni, 45′ st Rada (M) dalla panchina. Ammoniti:Villa A. (M), Oldrini (I), Gomez (I), Brovelli (I) .