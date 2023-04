Mariano, tre punti a peso d'oro: Solese ko 4-0

Squadra in casa

Squadra in casa Solese

Vittoria pesantissima per il Mariano che ipoteca la salvezza inguaiando invece la Solese.

Prima occasione per i padroni di casa ma Castiglioni alza sopra la traversa. Ben più pericolosi i gialloblu al 19’ ma De Cesare è bravo a opporsi prima a Rada e poi ad Andrea Villa. Chance ghiottissima anche per i bollatesi ma sul tiro a botta sicura di Bajoni è Stropeni a salvare i suoi. L’equilibrio si spezza al 33’ quando Miccoli svetta sulla punizione di Valtulina e porta avanti il Mariano. Inizio ripresa di marca ospite con Mariani che impegna De Cesare, poi Miccoli svetta nuovamente su cross di Valtulina e raddoppia. Il 2-0 taglia le gambe alla squadra di Stefani che poco dopo va a fondo, subendo prima il gol di Andrea Villa su assist di Donghi e poi il sigillo del neoentrato Castria su suggerimento ancora di Valtulina. Nel finale da segnalare anche il palo di Aceto.

IL TABELLINO

Solese-Mariano 0-4 (0-1)

Solese: De Cesare, Montanaro (4’ st Russo), Castiglioni (37’ st Malvaso), Trionfo, Braga, Sala, Ceresi (20’ st Altamura), Bajoni, Villani (4’ st Coppini), Bollini, Quinci (40’ st Dervishay). A disposizione: Grassi, Mandotti, Rana, Cozzi. Allenatore: Stefani.

Mariano: Stropeni, Diaoula (26’ st Manara), Donghi, Cannataro (20’ st Zorloni), Sartori, Ba, Valtulina, Rada (35’ st Mauri), Villa A. (24’ st Castria), Mariani (40’ st Aceto), Miccoli. A disposizione: Franco, Benetti, Frigerio, Radio. Allenatore: Rione.

Marcatori: pt: 33’ Miccoli (M); st: 13’ Miccoli (M), 21’ Villa A. (M), 25’ Castria (M)