Un gol per tempo e il Como va: Parma ko 2-0

Il Como si prende i tre punti con il Parma vincendo 2-0: emozionante l'abbraccio iniziale tra Fabregas e Buffon, due leggende del calcio mondiale.

Torna Cesc Fàbregas dal primo minuto in posizione di play a gestire la manovra dei lariani con Longo che per l’attacco si affida alla coppia Cerri – Cutrone.

Il Como passa in vantaggio dopo 5 minuti con Ioannou che riceve da Cutrone e serve in profondità Alberto Cerri che, dalla sinistra in area, tira un missile a incrociare sul quale non può nulla Buffon. Il Como si fa pericoloso ancora con Vignali che mette in mezzo un tiro cross che si stampa sul primo palo. Ancora i padroni di casa, ancora con Vignali che sugli sviluppi di una bella azione dei lariani si libera al limite dell’area e calcia una gran botta, trovando la risposta da grande campione dell'ex Juve. Nella secondo parte della prima frazione di gioco la partita non offre più occasioni rilevanti nè da una parte nè dall’altra. Ma l'unico momento degno di noto è proprio un infortunio al capitano comasco, e al 36’ è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Tommaso Arrigoni. Il Como va così negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

Nell’intervallo Mister Longo mette Da Riva per Da Cunha. Il Como trova il raddoppio al 52’ con una punizione di Arrigoni che sfrutta un buco in barriera e batte Buffon. I lariani si galvanizzano lavorando soprattutto sulla fascia sinistra, Ioannou mette dentro per Faragò dalla linea di fondo che calcia e trova la deviazione della difesa. Al 61’ Cutrone viene lanciato da Cerri, il numero 63 controlla e viene atterrato da Ceccati, l’arbitro Meraviglia di Pistoia lo espelle per chiara occasione da rete. A metà della ripresa entra anche Alessandro Gabrielloni che va a sostituire un appplauditissimo Cerri. Il Como spinge soprattutto con Cutrone e Ioannou che danno tutto prima di essere sostituiti al 76’ rispettivamente per Mancuso e Parigini. Il numero 11 sfrutta la sua freschezza e la velocità per creare pericoli nella metà campo del Parma. Il Como intanto, ispirato da un grande Vignali, continua ad attaccare sfruttando gli spazi inevitabilmente concessi dagli ospiti.

Nessuna azione rilevante nel finale di gara e dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale che sancisce il successo per 2-0 dei lariani.

TABELLINO

COMO-PARMA 2-0 (1-0)

COMO: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Da Cunha (dal 1’ st Da Riva), Fabregas (dal 37’ pt Arrigoni), Faragò, Ioannou (dal 31’ st Parigini); Cerri (dal 17’ st Gabrielloni), Cutrone (dal 31’ st Mancuso). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Iovine, Chajia, Canestrelli, Blanco, Pierozzi. All. Longo.

PARMA: Buffon; Delprato (dal 31’ st Coulibaly), Circati, Osorio, Zagaritis; Bernabè (dal 17’ st Cobbaut), Estevez, Vazquez; Benedyczak (dal 1’ st Inglese), Charpentier (dal 1’ st Man), Zanimacchia (dal 13’ st Bonny). A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Ansaldi, Hainaut, Camara, Juric. All. Pecchia.

Marcatori: Cerri al 5’ pt; Arrigoni all’8’ st.