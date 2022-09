Thierry Henry dà il benvenuto a Moreno Longo: "La stabilità è la chiave per crescere"

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Moreno Longo sulla panchina del Como, una figura importantissima nella società ma soprattutto nel mondo del calcio come Thierry Henry, ha voluto salutare il nuovo tecnico con un messaggio social sui canali del club:

Ci tengo a dare il benvenuto al nostro nuovo allenatore, Moreno Longo. Come sapete, la stabilità è la chiave per crescere e mi auguro tutti voi possiate unirvi a me nel fargli i migliori auguri di buon lavoro.