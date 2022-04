Mister Gattuso parla della gara Como-Monza: "È una sfida che non va caricata tanto"

Mister Giacomo Gattuso presenta la gara Como - Monza, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B:

Queste due settimane ci sono servite per riprenderci, poi sono state ancora piu belle dopo aver fatto una una grande vittoria in trasferta che ti permette di lavorare bene e grande serenita. Ho cercato di far riposare la squadra e questa settimana abbiamo lavorato bene, dobbiamo capire che gara ci attende e io devo capire che formazione presentare, ma sono contento che la squadra, nonostante tutti problemi, ha saputo reagire alle difficoltà.