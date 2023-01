Eccellenza: impresa Altabrianza Tavernerio, fermata la capolista

La 33eisma giornata del girone di Eccellenza si è aperta con un incredibile risultato per quanto riguarda l'unica comasca inserita nel girone B. Infatti l'Altabrianza Tavernerio ha ospitato la capolista Tritium, che è stata bloccata sul pari. La formazione guidata da mister Ardito ha contenuto la formazione di Trezzo sull'Adda, nonostante la capolista abbia giocato per riuscire a conquistare i tre punti.

A passare in vantaggio proprio gli ospiti grazie alla rete di Lazzari al 24', la reazione dell'Altabrianza è immediata: non passano nemmeno due minuti che arriva il pareggio con Della Fave. Da qui in avanti la gara non si sblocca più e i comaschi possono sorridere al triplice fischio finale. Il punto conquistato smuove la classifica e permette loro di allontanarsi leggermente dalla zona retrocessione

Ecco la classifica del girone B:

Tritium 45

Mapello 40

Leon 33

Brianza Olginatese 30

Lemine Almenno 30

Forza e Costanza 29

Juvenes Pradalunghese 28

Scanzorosciate 28

Club Milanese 27

San Pellegrino 24

Altabrianza Tavernerio 23

Cisanese 23

Trevigliese 20

Zingonia Verdellino 18

Luciano Manara 15

Vertovese 15

Valcalepio 11

AlbinoGandino 10