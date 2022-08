Coppa Italia Promozione: L'Arcellasco inizia nel migliore dei modi

Nella giornata di ieri ha preso il via la seconda giornata della Coppa Lombardia con tante partite che hanno visto all'opera le squadre dei gironi di Promozione. In attesa dell'inizio del campionato, previsto per domenica 4 settembre, sono state diverse le partite che hanno visto impegnate le squadre della provincia di Como.

Partiamo dall'Arcellasco Città di Erba che in casa ha battuto per tre a uno la compagine del Costamasnaga grazie alle reti di Michael Caligiuri (35'), Riccardo Poerio (38') ed Erick Rossetti (31'st). Nel mezzo la rete degli avversari con Talon Christian che sembrava aver riaperto la gara. Nel complesso sono tre punti importanti che permettono alla formazione di Erba di arrivare a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata del girone di Coppa contro i monzesi della Casati Arcore.



Girone 10

Casati Arcore-Costamasnaga 3-0. Riposa: Arcellasco

Costamasnaga-Arcellasco 1-3. Riposa: Casati Arcore

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Arcellasco-Casati Arcore. Riposa: Costamasnaga

Classifica: Casati Arcore 3; Arcellasco 3 e Costamasnaga 0.