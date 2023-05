Cono guarda avanti, Ludi: "Bellemo e Gabrielloni esemplari"

Il campionato è agli sgoccioli ma Como guarda avanti. In questi giorni la società ha dato il via al prolungamento di contratto di due giocatori simbolo del club.

Ecco le parole del Direttore Generale del Como 1907, Carlalberto Ludi, sui due rinnovi annunciati in questi giorni dalla società, quello di Alessandro Gabrielloni fino al 2027 e del capitano Alessandro Bellemo fino al 2026.



“Alessandro Bellemo e Alessandro Gabrielloni sono due giocatori esemplari per cultura del lavoro, dedizione e voglia di migliorarsi ogni giorno. Questi valori sono perfettamente allineati con quelli del Club e entrambi i rinnovi vanno a sottolineare la volontà che questa identità continui ad animare il gruppo nel futuro. È un piacere poter lavorare tutti i giorni con uomini e calciatori come loro, che hanno la voglia di legarsi a un progetto con entusiasmo, fiducia e mettendosi sempre al servizio della squadra”.